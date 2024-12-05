تفاصيل جديدة عن السنة التأسيسية لالتحاق طلاب الثانوية بالجامعات الخاصة والأهلية

كتب- عمر صبري:

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل جديدة بشأن إجراءات تنفيذ السنة التأسيسية التي تمنح طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية دراسة سنة تأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في حالة عدم تحقيقهم الحد الأدنى للتنسيق الجامعي الخاص والأهلي ويكون مجموعه لا يقل عن 5% أقل من الحدود الدنيا المعلنة للتنسيق.

يأتي ذلك عقب عقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل شارك فيها وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في السويس، منذ أيام لتلقي مقترحات بشأن إجراءات التنفيذ.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أنه من المقرر أن يدرس الطلاب الراغبين في الالتحاق بالسنة التأسيسية في أحد الجامعات الحكومية في كليتي الآداب أو العلوم على حسب شعبة الطالب في الثانوية علمي علوم أم علمي رياضة أم شعبة أدبية، وفي حالة عدم وجود هاتين الكليتين في إحدى الجامعات الحكومية يلتحق الطلاب بكلية التربية.

وأوضح أن السنة التأسيسية يكون معيار التقييم فيها راسب أو ناجح كما هو معمول به في اختبارات القدرات ويكون الحد الأدنى للنجاح 60%.

وأشار إلى أن مصروفات السنة التأسيسية في الجامعات الحكومية لن تكون مدعمة ولكن يتحمل الطالب تكلفة المصروفات الحكومية الحقيقة كاملة.

ورشة عمل مقترحات السنة التأسيسية

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لطلاب الثانوية العامة، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية؛ بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

وأكد عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.

أهداف السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الخاصة والأهلية

وأضاف الوزير أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.

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