الأمين المساعد بـ"البحوث الإسلامية" يبحث مع طلاب بجامعة المنصورة مخاطر الإلحاد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية في ندوة تثقيفية بكلية الحقوق بجامعة المنصورة بعنوان: "الإلحاد المعاصر وظواهره"، تناول خلالها قضية الإلحاد المعاصر وأسباب انتشاره بين الشباب، سلط خلالها الضوء على أبرز الظواهر المرتبطة به في المجتمع.

ركزت الندوة على أهمية العلم والإيمان في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، ودور الشباب في بناء مستقبل الأمة على أسس من الوعي الديني والعقلي، حيث تأتي هذه الندوة في إطار الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية بالتواصل الفعال مع الجامعات المصرية، لتوعية الشباب وتوجيههم نحو الطريق القويم، في ظل ما يشهده العصر من تصاعد الشبهات وانتشار المفاهيم الخاطئة.

كما تفقد الهوارى خلال جولته بمحافظة المنصورة منطقة الوعظ للاطلاع على برنامج العمل اليومي ومتابعة الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها وعاظ وواعظات الأزهر داخل المحافظة.

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