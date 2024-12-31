بالأسماء.. حركة تغييرات جديدة على مستوى رؤساء الأحياء بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تغييرات بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان الثلاثاء، أن حركة تنقلات رؤساء الأحياء والدفع بوجوه جديدة تأتي في إطار استمرار محافظة القاهرة في الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة في عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بالمحافظة، وكذلك لضبط منظومة العمل في الأحياء.

وشدد محافظ القاهرة، على وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

شمل قرار محافظ القاهرة، ندب أمل فوزي مجاهد جاب الله، من رئيس حي بولاق أبو العلا إلى رئيس حي عين شمس، ومهران عبد اللطيف مهران، من مدير عام بالمنطقة الجنوبية إلى رئيس حي السيدة زينب، وإسلام سيد إسماعيل السيد، من مدير عام بديوان عام المحافظة إلى رئيس حي الزيتون.

كما شمل القرار، نقل آية الله فريد فؤاد ياسين، من سكرتير حي الوايلي إلى رئيس حي بولاق أبو العلا، وسامر حنفي محمد المحلاوي، من المنطقة الشرقية إلى رئيس حي السلام أول، وأحمد سمير محمد حنفي، من رئيس حي الزيتون إلى رئيس حي المعصرة، ونجلاء حسين رمضان علي، من حي السلام أول إلى رئيس حى 15 مايو، وأشرف نور الدين محمد، من حي الساحل لرئيس حي مصر القديمة.

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