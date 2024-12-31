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وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد

12:41 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الدكتورة منال عوض

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كتب- محمد نصار:

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وفي نص برقيتها، قالت وزيرة التنمية المحلية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بمزيد من التقدم والازدهار وأن يديم عليكم التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.


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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية البابا تواضروس
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