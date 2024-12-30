محافظ الجيزة يتفقد مواقع التحويلات والبدائل المرورية بمحيط مترو نصر الدين

الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة

"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، موقع أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بنطاق المرحلة الأولى للمحطة رقم 13 المقرر إنشاؤها أعلى نفق نصر الدين أمام بى تك بحي العمرانية، بالإضافة إلى محطة 14 بجوار مستشفى الرمد بحى جنوب الجيزة.

شملت جولة "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، متابعة أعمال التحويلات المرورية بمنطقة نصر الدين في ضوء تكثيف العمل لتسليم مواقع المحطات وإنجاز نسب متقدمة في ذلك المشروع القومي الهام.

وحرص محافظ الجيزة، علي معاينة الخرائط التفصيلية والدراسات المرورية المعدة للتحويلات المرورية اللازمة استعدادًا لتنفيذ الأعمال بمنطقة نفق نصر الدين باتجاه ميدان الجيزة وتسليم قطاع جديد خلال الأيام المقبلة والوقوف على المواقع والطرق والمسارات والشوارع البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

ووجه المحافظ، خلال تفقده شارع ربيع الجيزي باعتباره أحد المحاور والبدائل المرورية الهامة الموازية لشارع الأهرام، برفع كفاءة الشوارع الجانبية بمحيط محطة 13 مشددًا علي الشركة المنفذة للأعمال بإعادة الشيء لأصله خاصة بأعمال الرصف، بالإضافة إلى وضع اللوحات واللافتات الإرشادية للتيسير علي المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومدى كفاءة وفاعلية التحويلات المرورية للتيسير علي المواطنين.

وحرص المحافظ، فى ختام جولته، على متابعة حالة النظافة بداخل المتحف الزراعي بحى الدقي، حيث وجه حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل، بالدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع القمامة ومخلفات الأشجار بداخل المتحف وتحسين كفاءة النظافة.

اقرأ أيضا:

صور وفيديو| جمال مبارك يظهر برفقة نجلَيه بالسينما.. ماذا قال للمواطنين؟

بعد توجيه الصحة بالتعميم.. ننشر الدلائل الإرشادية المعتمدة للتخصصات الطبية

أخبار الطقس.. الأرصاد: أمطار رعدية وموعد تحسن حالة الجو

تقرير يحذر من وصول مصر إلى حد الندرة الشديدة في المياه بحلول 2033