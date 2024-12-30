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إسرائيل تدعو لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"

03:53 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الحوثيون

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وكالات

دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تصنيف جماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيون" منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الإثنين، "حان الوقت لأوروبا وغيرها من دول العالم أن تصنف الحوثيين إرهابيين".

وأضافت الخارجية، أن تصنيف الحوثيين بقائمة الإرهاب يعني الحد من نفوذ إيران وحماية الأمن العالمي.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد وجه البعثات الدبلوماسية لبلاده في أوروبا والمملكة المتحدة، بالعمل على تعزيز جهود تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كـ"منظمة إرهابية" في تلك الدول.

يشار إلى أن الحوثيين مصنّفون كمنظمة إرهابية في بعض الدول مثل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وأستراليا وكندا، وماليزيا، ونيوزيلندا، وإسرائيل.

وزارة الخارجية الإسرائيلية جماعة أنصار الله الحوثيون جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي
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