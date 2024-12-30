وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل متاحة في الإمارات - التخصصات وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم على عشر فرص وظيفية متاحة في مركز "اتش كي" (HK CLINIC) بدولة الكويت، تشمل تخصصات طبية متنوعة.

وتتمثل الوظائف المطلوبة وفرص العمل في 5 فرص لأطباء متخصصين في التجميل والفيلر (Dermatology and Cosmetology)، وثلاثة أطباء عام، وفرصتين لأطباء أسنان.

وأكد وزير العمل، أن التقديم على هذه الوظائف مفتوح للشباب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وذلك بدءًا من اليوم، الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وحتى الأحد المقبل، الموافق 5 يناير 2025.

وأوضح أن التقديم يتم من خلال التواصل عبر رقم الواتساب المخصص: 01128467948.

فرص عمل بالتعاون مع التمثيل العمالي

وأشار الوزير جبران إلى أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب في الخارج، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي، موضحًا أن هذه الوظائف وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت، بقيادة الملحق العمالي أشرف علم الدين، بالتعاون مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي والعلاقات الدولية في الوزارة.

شروط التقديم والامتيازات الوظيفية

صرحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن هناك شروطًا محددة يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف، منها:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا، للجنسين.

اجتياز اختبار Biometrics.

اجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية.

خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات في التخصص المطلوب.

اعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية

المصرية وسفارة دولة الكويت.

وأضافت أحمد أن الرواتب تتراوح بين 3500 و4000 دولار شهريًا.

وتشمل السكن وتذكرة سفر سنوية، ما يجعل هذه الفرص جاذبة للشباب المؤهلين والراغبين في العمل بالخارج.

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