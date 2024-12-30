رسميًّا.. وظائف جديدة في الكويت على تخصصات طبية مختلفة - التقديم بدءًا من اليوم

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كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، فتح باب التقديم على 10 وظائف متوفرة في "مركز إتش كي" (HK CLINIC) بدولة الكويت، في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح جبران أن التخصصات الطبية المتاحة هي: 5 أطباء تخصص تجميل وفيلر (dermatology and cosmetology)، و3 "طبيب عام"، و2 أطباء أسنان.

ودعا الوزير الشبابَ الذين تتوفر فيهم الشروط إلى االتقديم، بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وحتى الأحد المقبل الموافق 5 يناير 2025، على رقم الواتس آب التالي: 01128467948.

وأوضح وزير العمل أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة، حيث إن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ10 فرص عمل؛ هي: السن لا تقل عن 35 عامًا للجنسَين، واجتياز اختبار Biometrics، واجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص، واعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت، وقالت إن الرواتب تتراوح بين 400-3500 دولار شهريًّا، شاملة السكن، وتذكرة سفر سنوية.

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