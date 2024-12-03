الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة: شبورة كثيفة وأمطار

كتب- محمد شاكر:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 المقبلة، على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان، لها: يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات طقس الأربعاء

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

توقعات طقس الخميس

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس يوم الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري.

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