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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب حتى 15 ديسمبر الحالي

04:30 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر الحالي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات القوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

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مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي التنقيب عن البترول
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