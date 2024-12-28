الأرصاد عن حالة الطقس غدًا: البرودة شديدة تصل لحد الصقيع

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، إنه يسود غدًا طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج (2.5:1.5) متر.

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