إدراج 193 قسم رعاية مركزة للأطفال حديثي الولادة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة "رعاية"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج 193 قسم رعاية مركزة للأطفال حديثي الولادة، بمستشفيات الوزارة والهيئات التابعة، والمراكز والمستشفيات الخاصة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة "رعاية" للأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف تحسين إجراءات مكافحة العدوى وتقليل الوفيات في أقسام الرعايات المركزة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة "رعاية" تضمنت (كفر الشيخ، والغربية، والفيوم، والبحر الأحمر، ومطروح، والمنيا)، مشيرا إلى تدريب 620 من مقدمي الرعاية الصحية بأقسام الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، متضمناً رؤساء الأقسام و الأطقم الطبية والتمريض.

من جانبه، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن التدريب تضمن إجراءات مكافحة العدوى، وترصد العدوى المكتسبة من الرعايات المركزة للأطفال حديثي الولادة، ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، لافتا إلى التعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لتدريب وتأهيل مقدمي الرعاية الصحية في المراكز والمستشفيات الخاصة، وفقا للاحتياجات التدريبية.

ولفتت الدكتورة سالي محي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوي، إلى أن مبادرة "رعاية" للأطفال حديثي الولادة تتضمن خمسة محاور رئيسية تتمثل في تحسين منظومة وبيئة العمل، والتدريب ورفع الوعي والتقييم الدوري والتغذية المرتجعة، وترصد العدوى المكتسبة من الرعايات المركزة للأطفال حديثي الولادة وتوطيد ودعم مفهوم الخدمة الطبية الآمنة.

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