لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نقيب الأشراف يعزي جمهورية أذربيجان قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا طائرة الركاب

02:00 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

السيد الشريف نقيب الأشراف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، عن خالص تعازيه لرئيس أذربيجان إلهام علييف وجمهورية أذربيجان قيادةً وحكومةً وشعبًا، في الحادث الأليم الذي وقع جرَّاء تحطُّم طائرة ركَّاب وأسفر الحادث عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

وتقدَّم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل بأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يعمَّها السلام والأمان وأن يحفظ الجميع من كل سوء.

اقرأ أيضًا:

دليل تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة - نصائح وتفاصيل

القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

رئيس الوزراء يستعرض الفرص السياحية بالمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام

السيد الشريف نقيب السادة الأشراف نقيب الأشراف يعزي جمهورية أذربيجان ضحايا طائرة الركاب الأذربيجانية رئيس أذربيجان إلهام علييف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أمهات مصر"عن تطبيق البوكليت في 5 محافظات: "خطوة جيدة تساعد في تقليل الغش"

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟