تريليون جنيه حجم إنفاق منظومة الصحة في مصر خلال 10 سنوات

(أ ش أ):

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الصحية في مصر تشهد تطورا ملحوظا،حيث بلغ حجم إنفاق منظومة الصحة في مصر من 2014 الى 2024 إلى ما يقرب من تريليون جنيه.

وقال الدكتور عبدالغفار - في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز الإخبارية - "إنه قبل 2014 كانت لدى مصر شهادة واحدة وهى الخلو من مرض شلل الأطفال ، ومن 2014 الى 2024 مصر حصلت على شهادة الإشهاد الذهبي كأول دولة على مستوى العالم في مسار القضاء على فيروس سي بعد أن كانت واحدة من أكبر المعدلات للاصابة بالفيروس".

وأضاف، أن مصر حصلت أيضا على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بخلوها من الحصبة والحصبة الألمانية، ثم حصلت مصر على إشهاد آخر في أكتوبر الماضي بخلوها من الملاريا، وهو ما يؤكد أن منظومة الصحة تحركت نحو المفهوم العام للصحة وليس فقط مجرد تلقي العلاج.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل بجهد كبير لاستكمال منظومة التأمين الصحي التي تم إطلاقها في 2019 في 6 محافظات والمرحلة الثانية 5 محافظات ، حيث تضمن منظومة التأمين الصحي التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين ، لافتا الى أن حجم تغطية التأمين الصحي في مصر قبل 2014 كانت تقترب من 49 مليون مواطن واليوم وصلت خدمات التأمين الصحي إلى ما يقرب من 70 مليون مواطن.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لـ"مصراوي": صرف منحة عمال التراحيل وزيادة قيمتها 100%.. في هذا الموعد

بيان عاجل من "السياحة" بشأن حقيقة الاعتداء على "سائح روماني" بشرم الشيخ