سقوط عامل من مبنى نقابة الصحفيين أثناء إجراء صيانة

القاهرة - مصراوي:

أصيب ظهر اليوم الخميس، العامل عبدالرحمن محسن مهدي (23 سنة) إثر سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة" أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين.



وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال بمرافقة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وكان الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال في استقبال الحالة وتم إجراء الإسعافات الأولية بالطوارئ ودخولها إلى الرعاية المركزة بعد الإصابة بكسر في الجمجمة.



يعمل المصاب لدى مقاول قطاع خاص تعاقدت معه شركة المحمودية المنفذة لواجهة نقابة الصحفيين والتي تجري حاليًا إصلاحًا لعيوب فنية في ألواح "الكلادينج" بعد صدور تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأنها، بحسب "عبدالرحيم".