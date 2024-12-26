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مركز التعليم الطبي والتدريب بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي

03:27 م الخميس 26 ديسمبر 2024

الأكاديمية الطبية العسكرية

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كتب- محمد سامي:
حصل مركز التعليم الطبى والتدريب والتأهيل التابع للأكاديمية الطبية العسكرية على شهادة الإعتماد البرامجى لبرنامج البورد كمركز تدريب طبى معتمد فى مجال الطب البشرى من المجلس الصحى المصرى ، وذلك بعد إستيفائه كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الإعتماد.


يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت الطبية العسكرية.

وتسعى الأكاديمية الطبية العسكرية لمواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وفقاُ لأرقى معايير الجودة فى التعليم الطبى ، وذلك لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

الأكاديمية الطبية العسكرية مركز التعليم الطبى شهادة الاعتماد البرامجي
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