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قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة في هذا الموعد

12:04 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

قطع مياه الشرب

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كتب - محمد سامي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة"، لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال فطم خط المياه القائم قطر ١٠٠٠ مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلاَ عن خط المياه القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

قطع المياه 6 ساعات شركة مياه الشرب الجيزة
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