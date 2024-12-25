"الصحة" تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ الخطة التدريبية

كتب - أحمد جمعة:

نظّمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل بمشاركة مديري الإدارات ومسؤولي التدريب بالإدارات المركزية والعامة بقطاعات الوزارة، ومنسقي المبادرات الرئاسية بمديريات الشؤون الصحية، وذلك للوقوف على أهم النقاط والملاحظات المتعلقة بما تم تنفيذه خلال النصف الأول من الخطة التدريبية للعام المالي 2024-2025، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030. تُقام الورشة على مدار يومين (25 و26 ديسمبر الجاري) بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل ناقشت ما تم تنفيذه من الخطط التدريبية خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، والمعوقات التي واجهت تنفيذ هذه الخطط، بهدف وضع حلول سريعة لتجاوزها. كما تطرقت الورشة إلى مناقشة ملاحظات التنفيذ وما توصلت إليه الرؤية الاستراتيجية لبرامج التدريب الخاصة بمختلف قطاعات الوزارة، وتحديد أولويات التدريب بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان، أن ورشة العمل تناولت سياسات الإدارة العامة لمراكز التدريب، ومتابعة الدورات التدريبية، إضافة إلى تطبيق تجريبي لخطة تدريب الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 عبر منظومة التدريب الإلكترونية، بهدف نقل تجارب النجاح وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة منها.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن التعليم الإلكتروني (LMS) يهدف إلى تنفيذ البرامج التدريبية عن بُعد للعاملين في مختلف محافظات الجمهورية، مما يساهم في زيادة أعداد المتدربين المستهدفين، بالإضافة إلى إتاحة المحاضرات العلمية على المنصة الإلكترونية عبر الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.

وتابع "عبدالغفار" أن ورشة العمل ناقشت سياسات التدريب ومعايير اختيار المتدربين، وتحديد عدد الدورات للربعين الثاني والثالث، بالإضافة إلى طلب إعداد خطة للعام المالي 2024-2025، ووضع خطة مستقبلية للتنسيق بين مسؤولي التدريب ومنسقي المبادرات الرئاسية، بهدف تعزيز الأنشطة وزيادة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إنه تم تأسيس منظومة إلكترونية حديثة للتدريب، بهدف حوكمة العملية التدريبية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وفتح قنوات اتصال مع جميع المؤسسات التعاونية داخل وخارج مصر. كما أكدت أن هذه المنظومة تتيح فرص تدريب ورفع كفاءة جميع الأطقم الطبية في مختلف التخصصات، بهدف الوصول إلى تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، عناصر وأهداف الخطط التدريبية والفئات المستهدفة، وما تم تنفيذه من الخطط خلال العام المالي 2024-2025. كما أشارت إلى أهمية وضع خطة مستقبلية للنهوض بمستوى القطاع، بما يساهم في رفع كفاءة العناصر البشرية والارتقاء بصحة المواطنين.

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