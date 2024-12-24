نشرة التوك شو| مد فترة التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي والأرصاد تحذر من انخفاض بدرجات الحرارة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

إبراهيم عيسى: الجيش المصري هو العمود الفقري لحماية الوطن واستقراره

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بدور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكداً أنها تمثل العمود الفقري لمصر.

خلال برنامجه "حديث القاهرة"، أكد عيسى على أن الجيش المصري هو جيش الشعب، وأن تاريخه حافل بالدفاع عن الوطن وحماية مصالحه.

وشدد عيسى على أن الجيش المصري ليس مجرد قوة عسكرية، بل هو مؤسسة وطنية ذات دور محوري في الحفاظ على تماسك المجتمع وحمايته من أي تهديدات.

مفتي الجمهورية: حب الوطن جزء من الدين والانتماء إليه واجب

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تسعى إلى تعزيز الحوار مع الشباب من خلال برنامج علمي متكامل في العديد من الجامعات.

في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أشار المفتي إلى أهمية الاستعانة بخبراء لطرح أفكار تتسم بالمنهجية والواقعية، تهدف إلى إقناع الشباب وتعزيز فهمهم.

مفتي الجمهورية: هناك دول وجماعات تستثمر مليارات الدولارات في نشر الشائعات

أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، على الدور المحوري الذي تلعبه دار الإفتاء في مواجهة التحديات المعاصرة، لاسيما في ظل الانتشار الواسع للشائعات والأكاذيب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح المفتي في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن دار الإفتاء لا تقتصر مهمتها على إصدار الفتاوى الشرعية، بل تتعداها لتشمل توعية الرأي العام وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

الإسكان تكشف تفاصيل مد فترة التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

كشف عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل مد فترة التقديم بوحدات "الإسكان الاجتماعي"، مشيرا إلى أن عبر الموقع الإلكتروني وليس لشراء الكراسات.

وأضاف خطاب ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، تقرر مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

هل المعاصي تؤثر على البركة في الرزق؟.. داعية إسلامي يجيب

أجاب الدكتور عمرو مهران، الداعية الإسلامي، على سؤال حول هل تؤثر المعاصي والذنوب على البركة فى الرزق؟.

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: " هناك نقطة مهمة جدًا يجب أن نوضحها، وهي أن الرزق لا يتأثر مباشرة بالذنب من حيث توقفه أو تعطل مجيئه، فالله سبحانه وتعالى لا يعاملنا برد فعل مباشر، بمعنى أنه لا يوقف الرزق مباشرة إذا ارتكبنا ذنبًا، لكن المعصية تؤثر في التوفيق والبركة في الرزق، قد يحصل الإنسان على الرزق، لكنه لن يشعر ببركته ولن يكون لديه توفيق في استخدامه."