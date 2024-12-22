تغيير نسبة الـ5%.. "قومي حقوق الإنسان" يناقش مشكلات ذوي الإعاقة في القانون

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كتب- محمد نصار:

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة حوارية عن أبرز مشكلات للأشخاص ذوي الإعاقة مع تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2018.

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، القطاع المصرفي بالنظر والاهتمام بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة: نستغل وجودنا اليوم لرفع توصية لمحافظ البنك المركزي للعمل على تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم قادرين على العمل في القطاع المصرفي.

فيما طالبت النائبة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب السابق عن ذوي الإعاقة، بتسهيل الحصول على الأجهزة التعويضية وعرضها بأسعار رمزية.

كما طالبت أيضًا بإعداد برنامج تأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة للدعم النفسي لرفع الطاقة الإيجابية في المجتمع.

الدكتورة أمل ماهر، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة آل قرة، قالت: نحن كمجتمع مصري السبب الرئيسي في عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، ويجب أن يكون هناك بيئة مواتية ونحتاج إلى الالتزام بالمباني وبالكود الهندسي في الشوارع.

وأضافت "ماهر": يجب أن يكون هناك زيادة في الوعي للمجتمع المصري لتقبل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي العمل، ويجب أن يتم دعمهم في المشروعات الصغيرة.

وطالبت النائبة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، بإعداد برنامج تدريب مهني لذوي الإعاقة ليكون لديهم القدرة على ريادة الأعمال والمشاركة في رسم خطط العمل حتى يتسنى لهم الإسهام في سوق العمل.

كما طالبت بالنظر في تعديل النسبة الـ 5% للتعيين، وإيجاد منافسة حرة وشريفة للأشخاص ذوي الإعاقة تمنحهم الحق في فرص العمل.

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