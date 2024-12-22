برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.

ووجه النائب، رسالة طمأنة إلى الأطباء، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية لأنه يحقق التوازن بين حقوق وواجبات كلا من الأطباء والمرضى والمؤسسات العلاجية.

وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، فضلا عن أنه يوضح الإطار العام للمسئولية الجنائية، قائلا: وهو أمر حميد.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يدعو إلى القيم الأخلاقية لمزاولة المهن الطبية.

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