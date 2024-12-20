شبورة ورياح وصقيع.. توقعات طقس أول أيام فصل الشتاء

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أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام فصل الشتاء والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس أول أيام فصل الشتاء

يبدأ فصل الشتاء فلكيًا غدًا السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر حتى يوم الخميس 20 مارس 2025، مما يعني أن هناك أقل من يوم متبقي على بدء الشتاء.

وقالت "الأرصاد"، وفق بيانها، إنه يسود أول أيام فصل الشتاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس أول أيام فصل الشتاء تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس أول أيام فصل الشتاء يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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