"النقل" تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة

القاهرة - أ ش أ

ناشدت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمشاركة معها في التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية، الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

ظاهرة متكررة الحدوث

وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة متكررة الحدوث، على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل، وهيئة السكك الحديدية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي الهيئة، بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، بحضور رؤساء مراكز تلك المدن، ومفتشي إدارة الأوقاف، ووكلاء وزارة التربية والتعليم، وعدد من الأهالي والمواطنين.

وأكدت أن هذه الحملات تسهم في التوعية بضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التي تتسبب في تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، فضلا عن تعطيل مسير القطارات، وإلحاق أضرار بها، يتم إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

"النقل" توجه نداءً للمواطنين

وأهابت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين، المشاركة معها في التوعية بمخاطر هذه الظاهرة الخطيرة؛ للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات، والممتلكات العامة من جرارات وعربات، وعدم تعطيل مسير القطارات.

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