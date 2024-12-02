لتعزيز الكفاءة ودفع منظومة العمل.. وزير الآثار: تعيينات جديدة في وزارة السياحة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارات وزارية، بشغل كل من المهندس أحمد يوسف، وظيفة مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، وإيهاب سالم، وظيفة مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة.

تعيينات جديدة في وزارة السياحة

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة وخاصة من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته ومن ثم دفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وكان المهندس أحمد يوسف، يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وقد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وفي عام ٢٠٢١ كلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة. والمهندس أحمد يوسف حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، وماجستير في إدارة الاعمال، بالإضافة إلى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.

أما إيهاب سالم كان يشغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار منذ 2022، بجانب الإشراف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، وقبلها شغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية منذ عام 2021. وحصل السيد إيهاب سالم على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.

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