المقاولون العرب تحصد جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا للعام السابع على التوالي

كتب- محمد أبو بكر:

حصلت شركة المقاولون العرب على جائزة أفضل شركة مقاولات بدولة أوغندا 2024، وذلك للعام السابع على التوالي، مما يؤكد على الدور الهام الذي تقوم به شركة المقاولون العرب الأوغندية في مجال التشييد من مشروعات طرق وكبارى، ومستشفيات، ومبانى، وسط إشادة بالأداء المتميز لها في المشروعات التي تنفذها وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية والالتزام بالبرامج الزمنية.

وبحسب بيان، شهد الحفل، حضور رئيسة الوزراء، ووزير المالية، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان بدولة أوغندا، وتسلم الجائزة المهندس محمد طلبه العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة.

أعمال شركة المقاولون العرب الأوغندية

يذكر أن شركة المقاولون العرب الأوغندية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الطرق الداخلية لمدينة باليسا ، ومشروع جامعة أغاخان، بالإضافة إلى البدء في أعمال مشروع معهد القلب، والذي يشمل إنشاء المبنى الطبي الرئيسي، ومركز الأبحاث، ومبنى سكن الأطباء، ومبنى الإسعاف، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ممرات للمشاة، وخزانات مياه أرضية، وأعمال الصرف الصحى، وقواعد مولدات الكهرباء، ومصاعد ومناطق خدمية، وأعمال التكييف المركزي، وأنظمة أطفاء الحريق، وأعمال الموقع العام.

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