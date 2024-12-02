نشرة التوك شو| حقيقة إزالة مقابر الخانكة.. ورد حكومي على قفزات مرتقبة للدولار أمام الجنيه

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هل نشهد قفزات للدولار أمام الجنيه بنسب 30% أو 40%؟.. الحكومة تجيب

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ليست معنية فقط بالتحالف المصري الفرنسي في جهودها لتطوير المطارات، بل تسعى أيضًا لجذب عدد كبير من الشركات الدولية والمحلية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة"، أشار الحمصاني إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لتحسين الخدمات في المطارات المصرية، خصوصًا تلك الواقعة في المدن السياحية، لزيادة رضا المسافرين وتعزيز الخطوط الجوية ومشغلي الشحن. للمزيد اضغط (هنا)

هل تصوير الجنة بتقنية الذكاء الاصطناعي يعكس حقيقتها؟.. أستاذ الفقه يوضح

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الصور التي تُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير الجنة ونعيمها قد تكون جميلة، لكنها لا تعكس الحقيقة كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وخلال حواره ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة "الناس"، أوضح تمام أن بعض الأشخاص قد يظنون أن هذه الصور تمثل الحقيقة، مشيرًا إلى أن الجنة لا يمكن تصورها أو تصوير نعيمها بأي وسيلة بشرية. للمزيد اضغط (هنا)

قوة المنخفض الجوي تؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية مستمرة طوال فترات الليل والنهار، ومع بداية شهر ديسمبر تزيد الأجواء الشتوية من انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار.

وأوضحت أن قيم درجات الحرارة الآن تدور حول المعدل الطبيعي بين 22 و23 درجة مئوية، واستقرار الأجواء الجوية مستمر لنهاية الأسبوع. للمزيد اضغط (هنا)

رئيس فاكسيرا يكشف حقيقة وجود أزمة في تطعيمات العمرة

كشف الدكتور شريف الفيل، رئيس هيئة المصل واللقاح، تفاصيل أزمة لقاحات العمرة، موضحًا أن السعودية قد طلبت أنواعًا معينة من التطعيمات لضمان سلامة المعتمرين.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أشار الفيل إلى أن الهيئة قد عملت جاهدة على توفير كميات مناسبة من التطعيمات، مؤكدًا أنه لم تعد هناك أي أزمة في التطعيمات المطلوبة. للمزيد اضغط (هنا)

تامر أمين يكشف حقيقة إزالة مقابر الخانكة: شائعات وأكاذيب لا أساس لها

كشف الإعلامي تامر أمين حقيقة الأنباء المتداولة حول قيام الحكومة بإزالة مقابر في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية بشكل عشوائي وفوضوي.

وخلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أشار أمين إلى أن قنوات الإخوان قد روجت لفيديو يظهر جثثًا متناثرة بين الأنقاض، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي. للمزيد اضغط (هنا)

تتيح تشغيل 10 خطوط في تليفون واحد.. موعد تشغيل خدمة "eSIM"

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن تفاصيل شريحة "إي سيم – eSIM" التي أصبحت متاحة في العديد من الأجهزة الحديثة مثل الهواتف الذكية، الساعات الذكية، والأجهزة اللوحية.

وخلال حواره ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أوضح حجاج أن دعم خاصية "إي سيم" سيكون متاحًا على بعض الهواتف وشركات الاتصالات، مما يتيح لمستخدمي هذه الأجهزة الاستفادة من مزايا هذه التقنية الجديدة. للمزيد اضغط (هنا)

حاتم النجيب: ميزانية الخضار والفاكهة 4 آلاف جنيه شهريًا للأسرة

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين أدت لضبط الأسعار واتزان الأسواق والسعر التنافسي.

وتابع خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على إتاحة كميات كبيرة من المنتجات والسلع للمواطنين بسعر مخفض. للمزيد اضغط (هنا)