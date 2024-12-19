إعلان القاهرة: التزام بتعزيز السلام والتنمية بين دول مجموعة الثماني النامية

القاهرة - أ ش أ:

أكد زعماء ورؤساء وفود الدول المشاركة فى قمة الدول الثمانى للتعاون الاقتصادى التزامهم بتعزيز السلام والتنمية المستدامة والعمل المشترك لبناء مستقبل اكثر استدامة وشمولية يرتكز على قيم التعاون والاحترام المتبادل والرفاهية، ومواصلة التعاون المشترك تحت قيادة مصر والالتزام بالرؤية الواردة فى خريطة طريق عمل منظمة الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 2020 – 2030 فى ضوء التحديات العالمية غير المسبوقة.

جاء ذلك في اعلان القاهرة الذى تم اعتماده في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي الذي عقد بالعاصمة الإدارية اليوم الخميس.

ورحب إعلان القاهرة بحصول جمهورية أذربيجان على العضوية الكاملة في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي .

وأعرب زعماء ووفود الدول المشاركة في القمة دعمهم لتوسيع منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى وفقا للبندين الثالث والرابع من ميثاق المنظمة .