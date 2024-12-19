وزير الشؤون النيابية: النيابة الإدارية تقوم بدور وطني في دعم حوكمة مؤسسات الدولة

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كتب- نشأت علي:

قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور وطني فعال في دعم حوكمة مؤسسات الدولة المصرية وتعزيز منظومة المسئولية الإدارية .

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس بمناسبة مشاركة المستشار محمود فوزي، في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشائها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين، وقيادات من الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن هيئة النيابة الإدارية تعد إحدى الركائز في ضمان سير العمل في مرافق الدولة بانتظام واضطراد وفق معايير الكفاءة والنزاهة، كما أن الدور الوطني للنيابة الإدارية لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يمتد ليشمل حماية المواطن المصري وضمان حصوله على خدمات حكومية عادلة، من خلال تحقيقاتها المستقلة وقراراتها المنصفة.