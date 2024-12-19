مدبولي: منح جميع الحوافز لإنجاح مشروع تصنيع "السونار" بمصر

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستمنح شركة "جنرال إلكتريك هيلثكير" جميع الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع تصنيع "السونار" في مصر..قائلا : "إن الحكومة مستعدة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز بما يُشجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف السونار في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الخميس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مارك ستويز المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير GE Healthcare" والوفد المرافق له لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزيرالصحة والسكان واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بمتابعة جهود إنشاء مشروع الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.. مُوجهًا بتيسير جميع الإجراءات والموافقات حتى لو تطلب الأمر منح الشركة "الرخصة الذهبية".. مُعربًا عن تطلعه لافتتاح مشروع الشركة بمجرد اكتماله.

ورحب بالمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير" والوفد المرافق له.. مُعربًا عن تقديره للتعاون القائم منذ سنوات بين الحكومة المصرية والشركة.

ومن جهته .. أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزيرالصحة والسكان بالتعاون القائم مع الشركة..قائلا : "إن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة".. معرباً عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة "السونار" بها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة أفريقيا.

وبدوره..أعرب مارك ستويز عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير".. مُشيدًا في الوقت نفسه بالجهود المُهمة التي بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع الصحة خلال الفترة الماضية، حيث شهد القطاع طفرة هائلة.

وأكد ستويز اعتزام الشركة دعم توطين تصنيع أجهزة "السونار" في مصر .. مشيراً إلى اصطحابه مجموعة من خبراء الشركة خلال زيارته الحالية لإجراء مشاورات مُعمّقة حول المشروع.. قائلًا :إنه يتطلع للتعاون مع الكفاءات الموجودة بالحكومة المصرية في قطاع الصحة.

وأعرب المدير التنفيذي للشركة عن تقديره لدعم رئيس الوزراء..مؤكداً أن الشركة سوف تسعي خلال الفترة المقبلة لبحث أفضل السبل للتوسع في الإنتاج وفقاً لاحتياجات السوق المصرية والإقليمية خاصة في القارة الأفريقية.

وخلال الاجتماع.. تناول مسئولو الشركة مختلف المراحل الخاصة بتوطين صناعة أجهزة "السونار" ثم التصدير الي قارة أفريقيا لاسيما مع تمتع مصر بانضمامها لعدد من التجمعات الاقتصادية في القارة فضلا عن انضمامها لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان دعم هيئة الشراء الموحد لجهود الشركة في توطين صناعة السونار، وكذا مختلف الأجهزة الطبية التي تحتاجها السوق المصرية.

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