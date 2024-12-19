الرئيس السيسي: سوريا تشهد اعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها

كتب- أحمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تنعقد في وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، تحديات وأزمات غير مسبوقة، تحتل فيها الصراعات والحروب.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف الرئيس السيسي: "لعل أبرز الشواهد على ذلك، استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فـي تحـد لقــرارات الشـرعية الدوليـة، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد، بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان، وصولا إلى سوريا التى تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا".

وأوضح الرئيس السيسي أنه للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، جرى اتخاذ قرار بتخصيص جلسة خاصة خلال قمة اليوم عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان.