توضيح مهم من وزير الصحة بشأن الإجراءات الجديدة لصرف لبن الأطفال

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة قامت باتخاذ عدة إجراءات لتحسين خدمات الرعاية الأولية وتطوير منشآتها، مشيرًا إلى قرار اللبن الذي يتضمن 3 أنواع من بدائل لبن الأطفال التي تصرف للمواطنين.

وأوضح "عبد الغفار"، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك نوعين رئيسيين من الألبان المخصصة للأطفال من يوم لـ6 شهور، ومن 6 شهور لعام، بالإضافة إلى الألبان العلاجية التي يتم صرفها مجانًا.

وأضاف أن الحكومة تتحمل سنويًا تكاليف 20 مليون علبة لبن أطفال، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن سعر العلبة حوالي 158 جنيهًا، حيث يتحمل المواطن 5 جنيهات في النوع الأول و26 جنيهًا في النوع الثاني، بينما تتحمل الدولة الدعم.

وفيما يتعلق بالألبان العلاجية، قال "عبد الغفار" إنها قد تتراوح أسعارها بين 600 و4000 جنيه للعلبة، موضحًا أنه يتم توفيرها بالمجان في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي هو حوكمة عملية توزيع الألبان والتأكد من استفادة الأسر المستحقة فقط، مضيفًا أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتحقيق ذلك، مثل ميكنة جميع الإجراءات لتفادي حدوث أي مخالفات، مثل صرف ألبان للأطفال المتوفين أو بيع الألبان في السوق السوداء. وأكد أنه لا وجود لضرر على أي أم كانت تحصل على اللبن في السابق، حيث تم وضع نظام صارم لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط.

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