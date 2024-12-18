وزير الصحة: الانتهاء من 1219 مشروعًا قوميًا بالأقاليم الفترة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن هناك مشروعات قومية بالوزارة بمنطقة الصعيد ووسطه وجنوبه وشماله وإقليم الدلتا وقناة السويس، وكل الأقاليم.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،

أن هناك ما يقرب من 1219 مشروع تم وجاري بتكلفة 180 مليار جنيه.

وتابع: أنه خلال عام 2024 تم الانتهاء من 20 مستشفى بتكلفة 10.7 مليار جنيه وتم العمل في 11 محافظة بإجمالي 2649 سرير.

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