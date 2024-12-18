الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي بقصر الاتحادية (فيديو)

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، نظيره الإندونيسي برابو سوبيانتو، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإندونيسي، حيث عزفت الموسيقى العسكرية النشيد الوطني للبلدين.

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