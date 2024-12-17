وزير العمل ومحافظ القاهرة يؤكدان أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

القاهرة- أ ش أ:

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ووزير العمل محمد جبران، أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جهات العمل، كما اتفقا على ربط مركز السلامة والصحة المهنية بالوزارة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة في إطار التكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وزير العمل اليوم، بديوان عام محافظة القاهرة لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة في مجالات التدريب من أجل التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار، ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خاصة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".

وناقش الجانبان ملف العمالة غير المنتظمة بمحافظة القاهرة وسبل مد الحماية الاجتماعية لهم، ورفع كفاءة أماكن تواجدهم.