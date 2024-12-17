تجميد مؤقت.. وزير التموين يكشف موقف البطاقات الموقوفة بسبب سرقة الكهرباء

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب سرقة الكهرباء تم إعادة تشغيلها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، للرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة، بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات.

وأكد وزير التموين أن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم يتم البت فيها، لافتًا إلى أنه في حال حصول أي مواطن على حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى.

وقال: "لم يتم استبعاد أي من الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء، ولكن تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية".

وأكد وزير التموين في رده على النائب حسن عمار أنه في حال حصول المواطن على حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزارة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها، وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع إلى 6 أشهر، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر.

وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتقليل حلقات التداول، أهمها إطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد، التي بدأت منذ 24 يوماً، حيث تقدم السلع للمواطنين بأسعار مميزة جداً في جميع المنتجات تصل إلى 25%. لافتًا إلى أنه يوجد في القاهرة 4 مناطق لسوق اليوم الواحد، وفي محافظة الجيزة منطقتان.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تستهدف إقامة 100 سوق اليوم الواحد في 27 محافظة، وفي مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس أن يكون مدة إقامة السوق يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد فقط.

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