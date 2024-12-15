مجلس النواب يوافق على المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 21 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تحدد ضوابط حصول المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على دعم التموين السلعي.

نص المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي

تنص المادة 21 على: "للمستفيدين من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية".

وبدأ مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم تقديم الدعم النقدي والضمان الاجتماعي للمستحقين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للمستفيدين من برامج مثل تكافل وكرامة.

وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسات سابقة ضوابط تقديم الدعم النقدي، التي تتضمن معايير الاستحقاق وآليات الصرف، بهدف تحسين الكفاءة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتأتي المادة 21 لتأكيد حق المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول على بطاقة تموين السلعي ودعم الخبز، بما يضمن التكامل بين برامج الدعم المختلفة لتوفير حياة كريمة للفئات المستحقة.

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