تامر أمين: الأوضاع في سوريا والسودان تتطلب تضافر الجهود لدعم الشعبين

كتب- حسن مرسي:

تحدث الإعلامي تامر أمين عن تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن صوت الشعب السوري هو الأعلى في هذه الأوقات العصيبة، مشيرًا إلى أن السوريين يسعون لحياة كريمة تتمثل في العمل والزراعة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

خلال برنامجه "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أشار أمين إلى أهمية أن يتضافر الجميع من أجل دعم هذا الشعب، بعيدًا عن الانحيازات والأجندات الخارجية، معربًا عن أمله في أن تعود سوريا إلى سابق عهدها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

ولفت إلى ما قامت به إسرائيل في الأيام الماضية، مستغلة الفراغ الأمني والسياسي في البلاد، حيث استهدفت مقومات الجيش السوري وأسقطت طائراته، بالإضافة إلى اقتحام أراضٍ سورية جديدة.

كما تناول أمين الأوضاع في السودان، حيث أشار إلى تفشي مرض الكوليرا الذي انتشر منذ عدة أشهر وتسبب في معاناة كبيرة للشعب السوداني.

وأكد أن معدلات الإصابة بالمرض تزداد يومًا بعد يوم، مما يستدعي تدخل منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل.

وعبّر عن قلقه من الوضع الصحي في السودان، مشددًا على ضرورة محاصرة المرض قبل أن يتحول إلى كارثة صحية.

في ختام حديثه، دعا تامر أمين إلى ضرورة العمل من أجل صحة وسلامة الشعبين السوري والسوداني، طالبًا الشفاء للجميع من الأمراض.

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