وزير الري يلتقي رئيس هيئة المياه السعودية بالرياض

كتب- أحمد الجندي:

التقي الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس عبد الله عبد الكريم رئيس الهيئة السعودية للمياه، والدكتور أيمن بن سالم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية .

وبحسب بيان، تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والسعودية فى مجال الاستمطار، والإستفادة من التجارب البحثية السعودية الجارية فى هذا المجال.

كما تم التباحث حول التعاون المشترك فى مجال التحلية من أجل الزراعة وتعظيم الاستفادة من الأغشية المستخدمة فى محطات التحلية، هذا بالإضافة إلى التباحث حول التجارب المصرية والسعودية الناجحة فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وتبادل الخبرات بين البلدين فى هذا المجال .

وخلال اللقاء تم مناقشة التعاون فى مجال إنشاء سدود الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، خاصة مع الخبرات المصرية المتميزة فى هذا المجال، بالاضافة للتعاون فى مجال شحن الخزانات الجوفية بالمياه التى تم حصادها من خلال سدود الحماية .

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