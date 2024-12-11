وزيرا الإسكان والزراعة يبحثان عدداً من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعاً عصر اليوم، بمقر وزارة الإسكان، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومركز بحوث الصحراء.

وناقش المهندس شريف الشربيني، وعلاء فاروق، موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية، والتى تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان.

كما تم مناقشة موقف بعض مشروعات الصرف الصحى التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة وطبقاً للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

واتفق وزيرا الإسكان والزراعة، على ضرورة مواصلة العمل المشترك، والتنسيق بين المختصين من الوزارتين والجهات التابعة لهما، بما يحقق مصلحة الوطن، ويوفر الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، في إطار النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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