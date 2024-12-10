وزير العمل يسلم 17 عقد عمل بشركات عاملة بميناء دمياط

كتب- محمد أبو بكر:

أكد وزير العمل محمد جبران، تطلع الوزارة إلى إطلاق المزيد من المبادرات لدعم الشباب، مشيرا إلى عزم الوزارة على الاهتمام بملف تدريب العمالة والتركيز داخل كل المحافظة على القطاعات الصناعية التي تشتهر بها من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة لتدريب وصقل مهارات الكوادر بها وتأهيلهم لتطوير الصناعة.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 17 عقد عمل بشركات عاملة بميناء دمياط خلال زيارته لمحافظة دمياط اليوم الثلاثاء، برفقة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حيث كان في استقبالهما المحافظ الدكتور أيمن الشهابي، لحضور فعاليات نهائي مسابقة رواد دمياط 2024.

وبحث وزير العمل خلال لقائه مع المحافظ آليات تحقيق التعاون المشترك لدعم مجالات التدريب من خلال تفعيل خطة عمل تستهدف توظيف الكوادر طبقًا لاحتياجات سوق العمل، ودعم الصناعات الوطنية.

من جانبه أكد المحافظ أن دمياط حققت خطوات حثيثة بهذا الملف، وإدراج تخصصات جديدة بقطاع التعليم الفني تتواكب مع القطاعات الصناعية التي تشتهر بها دمياط والشراكة مع المؤسسات المختلفة، للتوسع فى إنشاء مدارس لدعم تلك الرؤية، مشيرا إلى حرصه الدائم على التعاون مع الوزارة وذلك لدعم محاور التنمية البشرية وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، علاوة على بناء بيئة عمل تحقق المزيد من الاستثمارات ومواجهة البطالة، وأيضًا دمج ذوي الهمم بسوق العمل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته أكد إيريك أوشلان، حرص المنظمة على استكمال الشراكة مع المحافظة ووزارة العمل لتنفيذ برامج مختلفة، مشيرا إلى أن تلك الشراكة تعد من أهم الشراكات بين المحافظة والمنظمة بتمويل من شركة ميثانكس مصر والتي تسهم في دعم مجالات ريادة الأعمال والشباب، معربا عن تطلع المنظمة إلى تنفيذ المزيد من التعاون لدعم الرؤى التنموية.