لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس شباب النواب يشيد باستجابة "مدبولي" لحل مشكلة الإسكان التعاوني ببورسعيد

08:10 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نشأت علي:
أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، التوافق على الإسراع في إنشاء مجموعة جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه عرض على رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في شهر نوفمبر الماضي، مشكلات ملف الإسكان التعاوني الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، ووعد رئيس الوزراء وقتها بزيارة المحافظة في القريب العاجل، مشيدًا بسرعة استجابة رئيس الوزراء لطلبه وحل مشكلة الإسكان.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن رئيس الوزراء أعلن خلال الزيارة عن تخصيص المشروعات الموجودة في منطقة بورفؤاد لتوفير وحدات سكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذلك للمشروعات والإعلانات السابقة التي تقدم لها مواطنو محافظة بورسعيد، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تلبية مطالب النواب وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.


اقرأ أيضا:
أول صور من موقع انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بالوايلي في القاهرة

صور.. وفاة شخصين في انهيار عقار قديم بالوايلي والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

محمود حسين لجنة الشباب مجلس النواب الإسكان التعاوني بورسعيد مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
خاص| رئيس وزراء سوريا بعد تسليم صلاحياته: سقوط بشار يحتاج دراسة كبيرة