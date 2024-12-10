وزير التموين يؤكد أهمية زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث أن السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات السكر ( القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر.

واطمئن وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع على انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال موسم انتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم انتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة انتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

حضر الاجتماع وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و خالد شرف مساعد الوزير ، وأحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، وأماني رجب رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وصلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، وأسامة عبدالرحمن العضو المنتدب التنفيذي لشركة الفيوم للسكر، وسليمان حسن العضو المنتدب التنفيذي لشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، ودرويش محمد غنيم العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وسامي أحمد عبدالمطلب العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر، وشهاب مزربان - العضو المنتدب التنفيذي لشركة الشرقية لصناعة السكر.

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