حدث في 8 ساعات| مواعيد جديدة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.. وطرح عالمي لتخطيط منطقة الأهرامات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وإعلان محافظة الجيزة بيانا توضيحيا بشأن وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعى "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة: طرح عالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وحتى مطار سفنكس شمالا ودهشور جنوبا، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وبحسب بيان، في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها في إطار الاهتمام بمنطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير الذي سنشهد افتتاحه قريباً، والمناطق الأثرية المجاورة والمحيطة بها، والمسجلة باليونسكو.

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استثناء الكمبوندات .."الإسكان" تكشف موعد طلبات زيادة نسب البناء بالسطح

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن وزير الإسكان بشر المواطنين في المدن الجديدة بأنه بداية من ديسمبر سيتم البدء في تلقي طلبات المواطنين لزيادة نسب البناء بالسطح.

وأضاف بأن هناك بعض الاشتراطات في الطلبات المتقدمة من بينها البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع التابع للوزارة.

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الغرف السياحية: الحج مقتصر على من لم يؤدي الفريضة قبل ذلك

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الحد الأقصى للتكلفة للحج البري الاقتصادي هذا العام هو 225 ألف جنيه، موضحًا أن هناك ارتفاعًا في الإقامة والفنادق بالسعودية بـ25% كقيمة خدمة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نسبة زيادة أسعار الحج هذا العام تتراوح بين 11% لـ 33%، مؤكدًا أن هناك ارتفاعًا في الإقامة والفنادق بالسعودية بـ25% كقيمة خدمة.

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مياه القاهرة: انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمنيل لحدوث كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع الروضة بالمنيل مما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "المنيل - الخليفة - مصر القديمة".

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بكافة معدات الشركة والمهندسين والفنيين لإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

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مواعيد جديدة لشراء كراسات الشروط وانتهاء التقديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، عن مواعيد جديدة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بعد توقف بيع كراسة الشروط من البري.

ووفقا لصندوق الإسكان فإن موعد انتهاء الحجز سيكون 31 ديسمبر بدلاً من 24 ديسمبر، حيث تم مد فترة الحجز أسبوعا.

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مدبولي يوجه بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه لسداد مُستحقات شركات الأدوية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

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برودة وشبورة مائية.. الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان اليوم الأحد، إن طقس اليوم بارد ليلاً وفي الصباح الباكر مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالي وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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كلاكيت ثالث مرة.. 20 صورة ترصد حيوان ورل النيلي بعد ظهوره بالجيزة

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنه في ضوء ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعى "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم، فإن مناطق النيل والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة هي بيئته الطبيعية وهو لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

ويُعد حيوان الورل النيلي، من فصيلة الزواحف ذوات الدم البارد، واسمه الشائع بالإنجليزية Nile monitor، والاسم العلمي له (Varanus niloticus)، ومن أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات، ويدعى الورل النيلي بسبب معيشته في الماء أو النهر، وينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية لا سيّما على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر لكن لا يعيش في المناطق الصحراوية من القارة السمراء.

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