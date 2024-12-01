حماة الوطن: جهود الدولة في عقد شراكات استثمارية مع دول إفريقيا بدأت تؤتي ثمارها

كتب-عمرو صالح:

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا بتوفير فرص استثمارية واقتصادية لمصر في جميع لقاءاته مع زعماء ورؤساء دول العالم خاصة بعد أن أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بسبب تطوير البنية التحتية من طرق وكباري ومرافق من مياه وكهرباء وغيرها .

وأشار تيسير، في بيان صحفي إلى أن جهود الرئيس السيسي في هذا الملف كبيرة جدا وأسفرت عن العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية سواء الخاصة بفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية أو استقطاب مستثمرين جدد للسوق المصري.

وأكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بعقد شراكات اقتصادية مع العديد من دول القارة الإفريقية التي تعود بالنفع على مصر والأشقاء بدول القارة الإفريقية.

وأوضح تيسير أن الرئيس السيسي خلال لقائه مؤخرا مع رئيس الجابون، تطرق إلى الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار واتفقا على أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى، وتكثيف علاقات القطاع الخاص فى البلدين ومنح أولوية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات فى مجالات الكهرباء والصرف الصحى بهدف دعم جهود التنمية فى دولة الجابون.

وأكد أن المنتجات المصرية أصبحت متواجدة بكثافة في الدول الإفريقية خاصة في قطاعات الأدوية والمنتجات الغذائية وهناك أيضا العديد من الشركات المصرية متواجدة بقوة في العديد من الدول الأفريقية خاصة شركات المقاولات .

