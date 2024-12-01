أول "أبليكيشن".. رئيس قصور الثقافة يكشف لمصراوي تفاصيل تطبيق "توت"

كتب- محمد شاكر:

كشف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل جديدة حول إطلاق أول تطبيق إلكتروني للأطفال.

وقال ناصف: من المقرر إقامة مؤتمر صحفي لإطلاق التطبيق رسمياً، خلال الفترة المقبلة، وسيكون اسمه توت.

تفاصيل جديدة حول أبليكيشن توت.

وأضاف ناصف: لقد تم رفع عشرات أعداد مجلة قطر الندى على الموقع، وخلال الفترة المقبلة سيتم رفع باقي الأعداد منذ عام ٢٠١٩ وإلى الآن، وسيكون التطبيق مجانا.

وأكمل ناصف: سيتضمن التطبيق أيضا جميع إصدارات الأطفال التي تصدرها وزارة الثقافة، من جميع القطاعات.

وتابع ناصف: سيتم رفع فيديوهات ومواد ترفيهية على الأبليكيشن، خلال المرحلة التالية.

وحول إصدارات دور النشر الخاصة، أكد ناصف أنه سيتم شراء حقوقها أو مشاركة دور النشر الخاصة مقابل أرباح يتم الاتفاق عليها.

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