رحلة أسبوعيًا.. جدول مواعيد خط الرورو لنقل البضائع مع إيطاليا

في أول ظهور له.. متحدث الأوقاف يقدم مؤتمر إعلان تفاصيل المسابقة العالمية

كتب- محمد نصار:

بدأت مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي الموافق 29 نوفمبر في تشغيل خط الرورو لنقل البضائع مع إيطاليا بعد مفاوضات استمرت لسنوات لإعادة إحياء هذا المسار التجاري الحيوي.

تفاصيل التشغيل الدائم لخط الرورو ومواعيد الرحلات

قال اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن خط الرورو مع إيطاليا يركز على نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلى جانب البضائع الأخرى وذلك لما يوفره من وقت كبير مقارنة بطرق النقل الأخرى.

وأضاف "عدلي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أنه تشغيل الرحلات بشكل منتظم على هذا الخط يكون بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا في الوقت الحالي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن رحلات خط الرورو تنطلق من ميناء دمياط في مصر الساعة 10 صباحًا يوم الجمعة من كل أسبوع، في حين يستقبل الميناء رحلة من ميناء تريستا الإيطالي في تمام الساعة 3 عصرًا يوم الخميس من كل أسبوع.

وبحسب جدول التشغيل، تصل السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا في تمام الساعة 10 صباح يوم الاثنين من كل أسبوع، وتغادر متوجهة إلى دمياط في ذات اليوم الساعة 6 مساءً.

ومن المستهدف نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات بريًا إلى المُدن الهولندية المختلفة إلى جانب إنجلترا وبلجيكا.

اقرأ أيضا:

شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

دعم نقدي غير مشروط لقدامى الرياضيين والفنانين والأدباء.. تعرف على التفاصيل

ثابتة منذ 10 سنوات.. ما أسباب اختلاف أسعار الحج منذ 2015 وحتى الآن؟

"كنت مخضوض".. خبير سياحي ينتقد قطع الكهرباء عن معبد دندرة