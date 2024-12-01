وزير الزراعة يشارك في تسليم جوائز جامعة الدلتا ويعدِّد فوائد البحث العلمي الزراعي

كتب- أحمد السعداوي:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البحث العلمي له أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، وتقدم له الدولة كل سبل الدعم للنهوض به، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من بين أهداف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك خلال تسليم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جائزة للفائز بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، خلال الاحتفال الذي أُقيم مساء أمس السبت، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، وصاحب الجائزة، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في مجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية وأعضاء البرلمان.

وقام وزير الزراعة بتسليم الفائز جائزة الزراعة والأمن الغذائي.

وقال فاروق إن الدولة المصرية تنظر إلى البحث العلمي بكل جدية، والعمل على تطبيقه، كما يسهم البحث العلمي في قطاع الزراعة، بكل مجالاتها سواء في زيادة وتعظيم الإنتاجية، أو ترشيد استخدامات المياه، وغيرها، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة لديها العديد من الباحثين والعلماء الأكفاء، والذين يؤدون دورهم بكل جدية وإخلاص؛ من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي التطبيقي، وأن الدولة لا تبخل عن تقديم كل الدعم للأبحاث الجادة التي تخدم قطاع الزراعة بكل أنشطته المختلفة؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أنه منذ توليه المسؤولية وضع في مقدمة أولوياته الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء وتشجيع الباحثين.

وتم تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتم تكريم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنحه درعَ جامعة الدلتا؛ لدعمه البحث العلمي والابتكار الزراعي.

وكان رئيس جامعة الدلتا قد أعلن أسماء الفائزين بجوائز البحث العلمي لهذا العام؛ وهم:

في العلوم الطبية والصحية، مناصفة بين: د.أحمد إبراهيم السقا، أستاذ المسالك والكلى وعميد كلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور محمد زكريا القصاص، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بجامعة حلون.

في مجال علوم المياه والطاقة: د.فضل عبد المنعم السيد عيسى، والأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة- جامعة كفر الشيخ.

وفي مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية: د.سامح محمد عبد الواحد ندا، أستاذ الهندسة الميكانيكية- نائب رئيس الجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الأكاديمية.

وفى مجال الزراعة والأمن الغذائي: د.ياسر محمد نور الدين شبانة، أستاذ متفرغ، أمراض النبات بكلية الزراعة، جامعة المنصورة.

ويُشار إلى أن جائزة د.ربيع للبحث العلمي والتي انطلقت قبل 7 أعوام تتضمن أيضًا تكريم أفضل الباحثين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مجال العلوم الهندسية والطبية، بالإضافة إلى العلوم الزراعية والأمن الغذائي.