أمطار على القاهرة ورعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بالإضافة إلى شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

كما توقعت سقوط أمطار غزيرة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

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