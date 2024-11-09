صور.. وزير الأوقاف يداعب قطة وينشر هذا الدعاء
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كتب- محمد نصار:
نشر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صورتين له خلال مداعبة إحدى القطط، وذلك عبر صفحته على موقع "فيسبوك".
وعلق "الأزهري"، على الصورتين، قائلًا: افتقار إلى الله.. (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا).
وأضاف وزير الأوقاف: اللهم اجعل لنا ودًا في باطن كل موجود، واغرس لنا ودًا في كل ذرة من ذرات الوجود، واجعل هذا سيرًا وافتقارًا وتوددًا إليك، وقربى وزلفى ومحبة لنا لديك.
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