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أخبار الطقس.. أمطار على 9 مناطق واضطراب ملاحة غدا

03:35 م السبت 09 نوفمبر 2024
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
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    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدا الأحد 10 نوفمبر 2024 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان السبت، إنه يسود غدًا الأحد طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، والبحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج 1.5 و2.5 متر.

وتوجد شبورة مائية صباحًا وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما توجد شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء.

وتوجد كذلك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين.

الطقس أمطار حالة الطقس درجات الحرارة
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